Martedì 29 settembre 2020 alle ore 19, La Nuova Libreria di Emanuela Petroro, propone un interessante evento: “Miti, riti e credenze popolari, resistenza e resistenti Sotto e Sopra la Maiella, Streghe, pandafeche, mazzemarelle e altre storie”, con la collaborazione di Terre del Sud, Musiche, balli e tradizioni. E’ il risultato di un bello ed esaltante lavoro durato tre anni che vede la luce. Emanuela Petroro ringrazia Antonio Di Donato, prezioso, competente e super disponibile in studio; Fabrizio Fabiano, ospite con il suo violoncello, Serena Tetiviola, magnifica illustratrice del nostro booklet, Stefano Fontecchio per l'ideazione e realizzazione grafica. Grazie ad Irene Giancristofaro per la sua splendida poesia; La Zengara ner' , agli eredi di Evaristo Sparvieri per aver concesso l'utilizzo della poesia "Lu mazzimarelle".