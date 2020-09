Passeggiata nella Riserva di Marina di Vasto

Life Calliope organizza per oggi, 20 settembre 2020, l'evento "Andiamo in Riserva: non solo dune". Chi desidera partecipare può mandare una mail a: segreteria@iaap.it o un messaggio WhatsApp al: 3337971892; il limite massimo dei partecipanti è di 25 persone.

Il ritrovo ci sarà alle ore 16 e dopo la registrazione e l'espletamento delle misure anti-Covid-19, vi sarà l'escursione che di concluderà alle 18. Alle 18,30 gli iscritti potranno svolgere un'attività ludico-didattica "Cerca e scopri". Il tutto si concluderà alle 19,30.

È un evento da non perdere in quanto darà modo a chi lo desidera, di scoprire e conoscere una realtà che spesso viene messa in secondo piano e non valorizzata a sufficienza.