Riapre il bar del Tribunale di Vasto

Oggi ha riaperto al pubblico il bar del Tribunale di Vasto affidato alla nuova gestione di Michele Mazzarella, a seguito di regolare bando pubblico emesso dal Comune di Vasto.

Per l’occasione, questa mattina hanno visitato i rinnovati locali il presidente del Tribunale, Bruno Giangiacomo, il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Patrimonio, Luigi Marcello.

“Un intervento di riqualificazione in linea con quelli recentemente completati per il Palazzo di Giustizia di via Bachelet. Un ringraziamento particolare al nuovo gestore per aver messo a disposizione degli utenti un servizio utile e che ha ottenuto l’apprezzamento di quanti lavorano o frequentano il Tribunale”, hanno dichiarato il sindaco Menna e l’assessore Marcello .