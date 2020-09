Giovedì 17 settembre a Vasto “Chi c’è, c’è”, le ragioni del Si e del No

Giovedì 17 settembre 2020 alle ore 18,30, presso Piazza Diomede di Vasto è previsto un dibattito sul Referendum Costituzionale che prevede il taglio dei parlamentari. Il format è quello di “Chi c’è, c’è” di Orazio Di Stefano che in quest’occasione conduce l’incontro insieme a Rosaria Spagnuolo e Michele Daniele di Histonium e San Salvo.net.

Parteciperanno evidenziando le ragioni del Si e del No: l’on. Carmela Grippa, Gabriele Marchese, Fabio Giangiacomo, Peppino Tagliente, Gabriele Barisano e Francesco Del Viscio.

Il referendum costituzionale è stato indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari". Si tratta del quarto referendum costituzionale nella storia della Repubblica Italiana.

Approvato in via definitiva dalla Camera l'8 ottobre 2019, il testo di legge prevede il taglio del 36,5% dei componenti di entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei Deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. Originariamente previsto per il 29 marzo 2020, il referendum è stato rinviato al 20 e 21 settembre a seguito della pandemia di Covid 19.

È un referendum costituzionale, quindi non è previsto quorum. Non importa l’affluenza: se vince il sì la riforma sul taglio dei parlamentari entra in vigore; se vince il no, viene bocciata.

Sulla scheda ci sarà una sola domanda e sono previste solo due risposte (Sì o No): «Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?».