Primo giorno di scuola alla 'Madonna dell’Asilo'

La scuola Paritaria Madonna dell’Asilo riapre! Gli auguri del presidente Massimiliano Melchiorre al personale scolastico, ai bambini e alle famiglie.

“Oggi non è stato un giorno come gli altri: finalmente, dopo mesi, siamo ripartiti da lì, dove tutto si è fermato, è rimasto congelato, sospeso. Sono qui ad augurare a tutta la scuola primaria Madonna dell'Asilo, insieme a tutto il corpo docente e non, l’inizio di un nuovo anno scolastico sereno e consapevole. Certo di iniziare una nuova fase studiata in piena sicurezza e con la garanzia di ampi spazi a disposizione che, sicuramente, ci aiuteranno ad affrontare con maggiore serenità le nostre giornate all'interno della scuola.

Un augurio speciale va ai bimbi di prima elementare che oggi sono stati accolti festosamente in teatro e hanno iniziato questa nuova ed entusiasmante avventura.Un immenso augurio a tutti i bimbi del nido, infanzia e Montessori “Scuola Madonna dell’Asilo” per questo nuovo e speciale anno scolastico, appena iniziato, dove le novità, nate dall’emergenza, sono accompagnate da solide certezze: sicurezza, serenità e gioia nel vivere la scuola.

Buon anno scolastico a tutti.