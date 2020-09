Nessuno può dimenticare lo spiaggiamento dei capodogli a Punta Penna

Sono passati sei anni da quell’evento che ha mobilitato la città e tutti gli enti preposti e tantissimi volontari. Lo spiaggiamento dei capodogli a Punta Penna, non può essere dimenticato. Come non può essere dimenticato il lungo applauso liberatorio, di centinaia di persone che hanno accompagnato anche l'ultimo cetaceo verso il largo.

La dr.ssa Maria Amato dice: “E’ questo spontaneo ritrovarsi per riportare in salvo i capodogli che ancora mi colpisce, la tenerezza di sguardi e di carezze catturati dalle foto, che resta negli occhi.

C'è sempre un angolo di cuore che vorrebbe tenere con sé quello che salva, è una felicità strana quella di riportarli liberi alla loro vita, una felicità con uno strano vuoto, sono andati via lasciando dietro di loro il profumo delle belle storie di mare.

Su quella spiaggia ci dovrebbe essere scritto: nessuno si salva da solo!”