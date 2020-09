Sbocciano i fiori in Via Pampani

La Bottega Incontro di Miranda Sconosciuto sta diventando un centro di arte e bellezza, riunendo le idee e le capacità artistiche di molti. Domenica 13 settembre 2020, dalle 9,00 alle 23,00 propongono un evento in Via Pampani, denominato “Domenica nel paesello”. Ci saranno incontri con gli artisti che sempre di più sono coinvolti nel progetto di riqualificazione e valorizzazione di questa stradina del centro storico di Vasto, momenti in bottega incontro con il “saper fare” e nascerà una nuova porta artistica e altre porte si vestiranno di arte pittorica.

Dice Miranda Sconosciuto che la "Bottega incontro" è come una scintilla che sta aprendo la strada all' idea di vestire d'arte alcune strade del centro storico, donando bellezza in arte contemporanea, quella che arriva al cuore direttamente a tutti curiosi passanti e ammiratori del benessere dell'anima. Tanti gli artisti che collaborano al progetto: Giovanni Peluso, Umberto Di Cicco, Lorena, Giulio e Luigi Ciccarone, Alessandra Sforzini, Ada Di Lello, Alessandra Minerva, Luigi Marchesani, Tina Manso,Davide Scutece. Il loro contributo artistico permetterà di donare arte e bellezza alla strada solitaria e malinconica di Via Pampani.