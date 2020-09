Gianni Quagliarella: salvare il materiale audiovisivo della ex TRSP

Il giornalista Gianni Quagliarella, direttore per diversi anni della testata giornalistica dell’emittente televisiva TRSP, fa un appello per salvare il prezioso materiale audiovisivo custodito nella vecchia emittente di Via Adriatica. La sua richiesta è che qualcuno si faccia carico di salvare il materiale audiovisivo ancora custodito, centinaia di cassette in formato Super VHS, testimoni di oltre 30 anni di vita pubblica di Vasto e del territorio. Dice Quagliarella che con una opportuna digitalizzazione sarebbe possibile salvare una miniera preziosa di migliaia di ore di registrazione, per metterle a disposizione di tutti, per conservare il ricordo e dare alle giovani generazioni uno strumento di conoscenza della nostra città.

Il sindaco Francesco Menna, si dice interessato a trovare con la giunta tutte le soluzioni possibili. Dice il sindaco, “è questo un atto dovuto anche nei confronti di don Stellerino D’Anniballe che, grazie alla sua volontà, ha usato l’emittente come mezzo di evangelizzazione e di informazione, promuovendo il nome della nostra città in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia ed anche nel resto d’Italia e del mondo attraverso il satellite”.