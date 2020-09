Sabato 19 settembre il Comitato Civico "L'Arcobaleno" presenta il volume “Solo Mia- Storie vere di donne”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 19 settembre 2020 alle ore 10, il Comitato Civico “L’Arcobaleno” presenta il volume “Solo Mia- Storie vere di donne” di Annalisa Graziano presso la Nuova Libreria. L’autrice dialoga con Paola Calvano. Introduce e conduce l’evento l’Avv. Angela Pennetta.

Annalisa Graziano racconta le donne e la violenza, fuori e dietro le sbarre. Le storie narrate, infatti, hanno come protagoniste le donne, non quelle comuni, ma le detenute che convivono, dietro le sbarre, con un passato fatto di violenza, abusi e sofferenze. La protagonista del racconto, Mia, che dà il titolo al romanzo, evidenzia le storie di vicende di altre figure femminili accomunate dalle stesse esperienze di violenza, storie incredibili, fatte di violenza subita e a volte taciuta, attese tradite, affetti soffocati e speranze. Storie di dolore ma anche di svolte e di rinascita, che affrontano temi delicati come la maternità, il rapporto con i familiari, la detenzione, l'abuso: a trionfare, però, è l'importanza dei legami, del riconnettersi alla società e alle relazioni, nonostante i traumi vissuti.