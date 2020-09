Riqualificazione e valorizzazione del prospetto della scuola “L’Albero Azzurro” con maioliche di ceramica

Finalmente il bellissimo lavoro dei bambini della scuola paritaria “L’Albero Azzurro”, diretta da Francesco Basilico presidente della Cooperativa Sociale ISIS”, ha avuto la conclusione, dopo il lungo periodo di lockdown! Le bellissime maioliche realizzate durante le attività didattiche o negli incontri laboratoriali con i genitori a scuola, hanno costituito l’interessante progetto di riqualificazione e valorizzazione del prospetto della scuola, mediante pannelli in ceramica, con la collaborazione del maestro d’arte Giuseppe Buono. Le mattonelle sono state realizzate con tecniche diverse, in base alle competenze e alla fascia di età. I più piccoli hanno lasciato la loro impronta sulla mattonella, altri invece hanno lavorato sulle figure geometriche, mentre i più grandi hanno realizzato i volti.

Questo è uno dei tanti progetti di riqualificazione mediante pannelli in ceramica che ha realizzato il laboratorio Creta Rossa di Giuseppe Buono. Ne ha realizzati nella scuola primaria Ritucci Chinni e Martella, nella Scalinata Rossetti e nel parapetto lungo la Loggia Amblingh promossa dai Lions Club Adriatica Vittoria Colonna e a Monteodorisio con i pannelli della toponomastica. Dice Giuseppe Buono che “Tutti questi progetti sono una modalità originale per valorizzare dei luoghi, dare un senso di identità, trasmettere il senso di appartenenza, riqualificare uno spazio esterno, facendo comprendere come lo spazio comune è di tutti, e se ce ne prendiamo cura, si crea un sentimento di rispetto, un senso della bellezza. Consente ai bambini di lasciare una testimonianza del loro passaggio, di diventare testimoni di un gesto bello".

I bambini che hanno ripreso dal 1 Settembre le attività ludiche nella scuola “L’Albero Azzurro” sono rimasti molto sorpresi nel vedere il lavoro che avevano fatto i mesi scorsi, prima del lockdown, diventare un elemento di bellezza della scuola. Racconta Francesco Basilico che “la mattina si fermano ad osservare le maioliche, cercando la propria, osservando quelle dei loro amici. “

A San Salvo nella scuola dell’infanzia “Il mondo di Nanà” di Anna Gallese, Giuseppe Buono ha realizzato sempre durante lo scorso anno un progetto simile, sempre per la riqualificazione del prospetto della scuola con le maioliche realizzate dai bambini, mentre durante questo anno scolastico avrà modo di completare altri progetti di riqualificazione nella scuola dell’infanzia di San Lorenzo e di Vasto Marina.

Francesco Basilico dice quanto sia importante creare sinergia tra la scuola e l’arte, la ceramica, l’artigianato per lasciare nei bambini un segno di bellezza. La creatività, in questo modo si mette a disposizione della città. Continueranno anche quest’anno a riqualificare un’altra area esterna della scuola sempre con maioliche, grazie al progetto di laboratorio stabile permanente, dal nido all’infanzia, che prevede con la collaborazione di Giuseppe Buono, attività didattiche su tutto il ciclo della lavorazione della ceramica, ma anche laboratori di scultura, fotografia, di tornio.