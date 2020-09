Il 2 settembre riunione in Prefettura per l’emergenza idrica

E’ previsto per domani 2 settembre una riunione in Prefettura a Chieti per discutere dell’emergenza idrica che sta interessando il nostro territorio con la presenza del sindaco di Vasto, Francesco Menna e di San Salvo, Tiziana Magnacca. Si vogliono concordare rapide soluzioni per affrontare il grave problema della carenza idrica che sta mettendo in grande difficoltà famiglie, il comparto turistico e quello industriale e agricolo.