Aiutiamo la nostra Riserva

Dopo i tragici eventi che due giorni fa hanno colpito al cuore la Riserva di Punta Aderci, noi concittadini e non solo, siamo chiamati a dare un piccolo contributo per aiutarla a ripartire e a splendere più di prima.

Chi volesse può fare una donazione, in questo modo faremmo un regalo soprattutto per noi stessi, perché non è giusto che noi e le generazioni future non possiamo più goderne delle sue bellezze a causa dell'inciviltà di qualcuno.

Ricordiamo che la Riserva è il posto del cuore non solo di noi vastesi ma di tutti quelli che la amano.