Incidente sulla Statale 16 Adriatica, perde la vita giovane papà

Incidente mortale sulla Statale 16 Adriatica, nel tratto tra Fossacesia e Torino di Sangro in località Fosso Palazzo.

Ha perso la vita Fabio Pasquini, 31 anni, di Treglio.

Il giovane, padre di una bimba, a bordo di uno scooter, si è scontrato con un'auto che marciava in senso opposto. La moto ha poi terminato la sua corsa contro un camper.

Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Lanciano.

Pasquini, in Abruzzo, era molto conosciuto per il suo amore per la pallacanestro. Ha indossato le maglie di Ortona, Azzurra Lanciano, Chieti, Torre Spes, San Vito e quella degli Amici del Basket San Salvo.

Tra i messaggi di cordoglio quelli del presidente della sezione abruzzese della Federazione Italiana Pallacanestro, Francesco Di Girolamo: "Sempre con la stessa dedizione, sempre con il rispetto e la correttezza che lo hanno contraddistinto. Il presidente Francesco Di Girolamo, unitamente al consiglio direttivo e a tutta la famiglia del basket abruzzese porge le condoglianze alla famiglia di Fabio ricordandone la figura di sportivo esemplare”.