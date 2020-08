Emergenza idrica sulla costa Vasto-San Salvo, situazione in via di risoluzione

E' in via di risoluzione l'ultima situazione di emergenza idrica, con interruzione, per diverse ore al giorno da venerdì della fornitura d'acqua nelle zone del litorale di Vasto Marina e San Salvo.

"Ringrazio Arap e Arap servizi - scrive in una nota il sindaco di Vasto Francesco Menna - per il grande sforzo che hanno messo in campo in queste ore per far fronte all’emergenza idrica.

Da oggi pomeriggio non mancherà l’acqua a Vasto Marina e San Salvo grazie all’impegno del gestore. In primo luogo l’Arap servizi razionalizzando al massimo l’erogazione di acqua alle industrie ha potuto soccorrere e sostenere la Sasi nell’erogazione di acqua potabile urbana con un contributo di 60 litri/secondo. Cosa non dovuta e non scontata".

Critiche sul piano politico-amministrativo, poi, all'indirizzo della Regione Abruzzo, da parte del primo cittadino di Vasto. "È evidente, in circostanze così complesse, l’inefficienza e l’inefficacia della Regione Abruzzo che nulla ha fatto in merito: stiamo aspettando da giorni un’ordinanza per lo stato di emergenza dalla giunta regionale, che però non è arrivata. Per chiarezza ricordo che Arap servizi, il presidente e il CdA Arap si sono messi a disposizione pur non essendo tenuti, poiché la loro mission non è quella di fornire acqua urbana ma acqua all’industria. È alquanto singolare che tutto il centrodestra regionale non sia riuscito ad intervenire sulla questione mistificando la realtà per nascondere l’inefficienza degli eletti. Da domani si aprirà un tavolo tecnico per migliorare questo problema".