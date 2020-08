Scuole abruzzesi, assessore Fioretti spinge per la riapertura al 24 settembre

L’assessore regionale all’Istruzione Piero Fioretti insieme al presidente Marsilio sta facendo delle valutazioni per la possibile riapertura delle scuole della regione Abruzzo il 24 settembre 2020, dopo le elezioni, come vogliono fare altre regioni, per evitare di effettuare troppe sanificazioni, avere più tempo per risolvere le criticità sui trasporti e sul personale.

Anche i sindacati abruzzesi e l’Anci avevano espresso dubbi e perplessità in merito alla riapertura delle scuole per il 14 settembre