In Abruzzo la prima zona rossa post lockdown

Sono 12 i casi positivi al Coronavirus, tutti dello stesso nucleo familiare, nella piccola frazione di Casamaina di Lucoli, in provincia dell’Aquila.

Il sindaco Valter Chiappini ha firmato ieri l'ordinanza per istituire la zona rossa, dopo aver fatto effettuare i tamponi a tutta la popolazione residente nella frazione e poi a tappeto in tutto il comune, fino alla mezzanotte del primo settembre. E’ stata la sua una scelta precauzionale, di grande responsabilità, in attesa del risultato dei tamponi. Nel Comune ci sono due focolai uno nella frazione di Casamaina, dove i positivi sono dieci, di cui uno in ospedale, e l'altro nella frazione di Casavecchia, dove ce ne sono due, uno in ospedale e uno in isolamento domiciliare con un primo tampone negativo. Poi ci sono circa 40 persone in quarantena. Tra le misure previste dall'ordinanza del sindaco il divieto di allontanamento dal territorio della frazione da parte di tutti gli individui ivi presenti e il divieto di accesso.