Lo psicoterapeuta Fabio Cieri, propone a Vasto Martedì 1 settembre dalle 21 alle 22.30 un viaggio esplorativo, “ Emozioni in scena: viviamo nella paura ed è così che non viviamo” , con la possibilità di riappropriarsi del proprio mondo interno, atto a riconfigurare la visione di sé e del mondo, avendo la possibilità di far esplorare le conflittualità intrapsichiche. Permettendo ad ognuno di trascendere le proprie fissità e di sperimentare nuove forme di senso. Uno spazio di pura espressione di sè, per esprimere, metaforizzando, le proprie istanze interne, con lo sguardo dell’altro, a fare da specchio riflessivo.

La finalità è quella di far emergere quelle parti di noi, ormai sepolte, dalle grida del proprio “dittatore” interno (automatismo caratteriale).

Per info e prenotazioni fabiocieri@gmail.com 3200568110