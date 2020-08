Conserve di pomodoro: sapore e profumo della tradizione

E’ tempo di pomodori, di conserve di pomodoro. Per chi ancora le realizza a mano. Pile di cassette di profumatissimi pomodori, pentoloni giganti, il setaccio grande, i semi di pomodoro attaccati ovunque, generazioni insieme per preparare i pomodori fatti in casa, pelati, passata o pezzettoni, dal sapore semplice, fresco e genuino, che nessun prodotto del supermercato può avere.

Maresa Dell’Olio ha fotografato il lavoro della Salsa 2020 di un’amica, per dare valore con i suoi scatti ad un’antica tradizione del Sud, con i suoi momenti che fanno parte da sempre nella vita di molti di noi, con profumi e sapori che sanno d’infanzia, di buono.