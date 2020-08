Lorenzo Biagiarelli : “la Ventricina Vastese alta moda abruzzese”

Il giovane e famoso chef Lorenzo Biagiarelli, che ama viaggiare, sperimentare, elaborare, cucinare e raccontare ciò che lui prepara sui social e, in particolare, sul suo blog, ha incontrato “la Ventricina Vastese”, ecco la sua descrizione.

“Grana grossa, enorme, di maiale tagliato al coltello, condito con polvere di peperone dolce (che noi mortali chiamiamo paprika) e piccante. La ventricina vastese sta in una nicchia di piccoli produttori, missionari più che artigiani, almeno per me. Che amo le stagionature brevi che ti permettono di tirar fuori i pezzi con la forchetta e mangiarteli interi, altro campionato rispetto alle fette. Uno dei miei salumi preferiti, perfetto anche per il trasporto appeso alla cintura dei pantaloni come una piccola granata da usare alla bisogna. Alta moda abruzzese.”