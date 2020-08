'Buon vento' al comandante Ylenia Ritucci, gli auspici dell'Anmi di Vasto

Riceviamo e pubblichiamo da Luca Di Donato, presidente del Gruppo di Vasto dell'Anmi, Associazione Nazionale Marinai d'Italia.

Al comandante Ylenia Ritucci, che lascia l'incarico di capo Sezione Tecnica presso la Direzione Marittima di Pescara, per assumere il comando di Circomare Civitanova Marche, esprimiamo i migliori auspici per una condotta esemplare nello svolgere il nuovo incarico, prestigioso e gravoso.

Siamo certi che ella saprà mettere in pratica il suo ricco bagaglio culturale ed umano, con diligenza ed avvedutezza, al servizio della cittadinanza, in sintonia con le autorità locali.

Noi, come Gruppo A.N.M.I di Vasto, siamo orgogliosi di questa nostra concittadina, che seguiremo con affetto, augurandole mete sempre più ambite, al servizio della Marina e delle genti che vivono nel nostro grande Paese.

Buon vento!

CURRICULUM YLENIA RITUCCI - Il Tenente di Vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto Ylenia RITUCCI è nato a Vasto il 4 febbraio 1986. Negli anni dal 2006 al 2011, ha frequentato presso l’Accademia Navale di Livorno il corso normale per Ufficiali dei Ruoli Normali del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare, laureandosi con lode in “Scienze del Governo e dell’Amministrazione del Mare” all’Università di Pisa e svolgendo, al termine del primo e del secondo anno, le campagne d’istruzione a bordo, rispettivamente, delle navi militari Amerigo Vespucci e San Marco. Dopo aver conseguito a Messina l’abilitazione al Comando di unità navali della Guardia Costiera, nel mese di febbraio dell’anno 2012 è stato destinato presso la Capitaneria di Porto di Rimini. Qui ha rivestito dapprima l’incarico di Responsabile Relazioni Esterne e di Capo Sezione Pesca e Gente di mare e successivamente, quello di Capo Sezione Armamento e Spedizioni.

Dal dicembre 2013 al giugno 2014 è stato destinato presso la Capitaneria di Porto di Ortona ove ha ricoperto l’incarico di Capo Sezione Polizia Marittima. Dopo aver conseguito l’abilitazione amministrativa contabile, dal giugno 2014 è stato destinato presso la Direzione Marittima di Pescara, dove ha ricoperto gli incarichi di Capo Sezione Acquisti e Contratti e di Capo Sezione Tecnica e Difesa Portuale. Nei mesi da novembre 2015 a gennaio 2016 e da aprile a giugno dell’anno 2017, ha prestato servizio come primo Ufficiale donna presso la 7° Squadriglia della Guardia Costiera di Lampedusa, per rinforzo operativo connesso all’emergenza dei flussi migratori dal Nord Africa. In occasione di numerose e complesse attività di soccorso effettuate a bordo delle unità navali del Corpo, è stato insignito dell’encomio semplice tributato dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto per “aver contribuito a trarre in salvo 123 naufraghi tra cui donne, bambini e persone affette da patologie necessarie di immediate cure”. Nel mese di gennaio 2020, ha conseguito il Master di 2° livello in “Diritto ed Economia del Mare” presso l’Università di Pescara, discutendo una tesi sulla questione italo-maltese in materia di zone SAR.

Dal 28 agosto 2020, su designazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, assumerà l’incarico di Comandante del Porto di Civitanova Marche.