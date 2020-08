'Beccato' in Danimarca l'ultimo componente della banda di ladri di rame sgominata dai Carabinieri

A seguito dell’arresto di Ionel Tudor, operato dalla Polizia rumena lo scorso 18 giugno su input dei Carabinieri di Vasto, i militari hanno stabilito una proficua attività di collaborazione e di scambio di informazioni per addivenire al rintraccio dell’ultimo componente di una banda specializzata in furti di ingenti quantitativi di condutture di rame.

Nella serata dello scorso 23 agosto, a seguito di importanti evidenze investigative emerse, Lucian Sgoinea, 34enne di origini rumene, è stato localizzato ed arrestato nella città di Copenaghen dalla Polizia danese.

L’operazione trae origine dalla richiesta di un mandato di arresto europeo richiesto dai Carabinieri di Vasto alla locale Procura della Repubblica. Il Procuratore Capo Giampiero Di Florio, condivise le risultanze investigative, ha quindi emesso il provvedimento di cattura internazionale interessando il Ministero della Giustizia ed il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia di Roma.

Sgoinea, ricercato da 5 anni, ha riportato una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per aver, nell’estate del 2013, in concorso con altre persone, tra Dogliola e Fresagrandinaria, saccheggiato e asportato, adoperando violenza sulle cose, centinaia di metri di conduttori di rame e pannelli fotovoltaici, causando continue interruzioni di fornitura elettrica nel circondario vastese, nonché un danno patrimoniale complessivo di oltre settantamila euro

per due grosse società italiane.

A seguito dell’attività d’indagine esperita dai Carabinieri di Vasto nell’ambito dell’operazione “Oro Rosso”, l'uomo veniva colpito, unitamente ad altri 10 connazionali, da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Vasto Anna Rosa Capuozzo. All’atto dell’esecuzione se ne constatò lo stato di irreperibilità in quanto aveva, con ogni evidenza, già abbandonato il suolo italiano, spostandosi, da come è emerso dall’attività di indagine, tra la Spagna, il Regno Unito, la Germania e la Romania.

L’arresto di Tudor, correo di Sgoinea, fu operato dalla polizia rumena mentre stava per lasciare il Paese per recarsi appunto in Danimarca. Da lì è scaturita serrata attività info-investigativa condotta dall’Arma vastese in collaborazione con l’esperto per la Sicurezza della Direzione Centrale della Polizia Criminale – S.C.I.P. (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) di Bucarest, attraverso un fitto e determinante canale di cooperazione S.I.Re.N.E., che consentiva la localizzazione del catturando nel Pese scandinavo.

Sgoinea è stato associato al carcere di Vestre Fængsel della capitale danese in attesa delle operazioni di estradizione, per scontare la pena che gli è stata inflitta.