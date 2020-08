La vastese Ylenia Ritucci al vertice della Capitaneria di Porto di Civitanova Marche

Ylenia Ritucci, vastese, 34 anni, sarà la prima donna al vertice della Capitaneria di Porto di Civitanova Marche.

Il passaggio di consegne con il tenente di vascello Giuliano Gentilini - sottolinea Nicola D'Adamo, presidente dell'Associazione Vastese della Stampa sul suo Blog NoiVastesi - avverrà il prossimo venerdì 28 agosto, con una cerimonia sobria per via dell'emergenza Covid-19.

La neo comandante, tenente di vascello, nel 2011 aveva conseguito, presso l'Accademia Navale di Livorno, la laurea specialistica in scienze del Governo e dell'amministrazione del mare con voto 110 e lode. Ed in questi anni ha maturato diverse esperienze in seno alla Marina.

L’ultima presso la Direzione Marittima di Pescara.

Alla neo comandante i migliori auguri di futuri successi professionali.