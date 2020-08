Piernicola Silvis il 22 agosto a 'Scrittori in Piazza'

Un nuovo appuntamento di Scrittori in Piazza, organizzato da Emanuela Petroro della Nuova Libreria, nella bellissima cornice di Piazza Barbacani, sarà sabato 22 agosto 2020 alle 21,30, con l’autore Piernicola Silvis che presenterà “Gli Illegali” edito da Sem.

Piernicola Silvis, primo dirigente della Polizia di Stato, ordinato questore di Foggia nel gennaio 2014, nel corso della sua carriera nelle forze dell’ordine ha anche ricoperto gli incarichi di dirigente dei commissariati di pubblica sicurezza di Vasto e Senigallia, capo delle squadre mobili di Vicenza e Verona, capo di gabinetto della questura di Ancona, vice questore vicario di Macerata e questore di Oristano. Parallelamente all’attività di tutela dell’ordine pubblico ha intrapreso, a partire dall’esordio nel 2006 con “Un assassino qualunque”, quella di scrittore di romanzi appartenenti alla categoria del noir e del thriller. Ha anche partecipato ai primi anni delle attività della Carboneria Letteraria, e un suo racconto “L’assicuratore di Aosta”, appare nell’antologia Primo incontro (Centoautori, 2007). Il suo ultimo romanzo è “Formicae”, uscito per la neonata Società Editrice Milanese. Nell’agosto 2017 ha lasciato il servizio in Polizia di Stato, in pensione dopo 35 anni di servizio, per fare lo scrittore a tempo pieno.

Per le edizioni SEM ha pubblicato La trilogia formata dai romanzi, "Formicae", "La lupa" e "Gli illegali"

GLI ILLEGALI

Dopo un anno d’attesa, Piernicola Silvis e il suo Renzo tornano in libreria per un altro thriller mozzafiato: “Gli Illegali”.

Questa volta siamo a Napoli, nel cuore dei conflitti di camorra. L’omicidio di Raffaele Esposito, vecchio prefetto in pensione, è avvenuto in circostanze sospette. Poco prima che l’efferato omicidio accadesse, Esposito aveva espresso il volere di dare alle stampe dei documenti segretissimi, che avrebbero coinvolto alcune personalità influenti del Paese.Renzo Bruni e la sua squadra sono dunque chiamati a risolvere questo caso-rompicapo. Nel corso delle indagini, Bruni e gli altri scopriranno un mondo di legami oscuri, che uniscono la mafia a magistrati e avvocati corrotti. Gli intrecci tra la Camorra e i vertici dello Stato verranno a galla… e niente sarà più come prima.

Piernicola Silvis ci stupisce, ancora, con un thriller complicato e tagliente, che non vi farà staccare gli occhi dalla pagina. Grazie alle personali competenze di Silvis, ex Alto dirigente della Polizia di Stato, “Gli Illegali” risulta reale, approfondito, vissuto. Complice della grandezza di questo thriller anche lo stile chiaro e inconfondibile dell’autore.