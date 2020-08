Sabato e domenica a Vasto dalle 18:30 Benessere Sotto le Stelle

Sabato e domenica a Vasto, dalle 18:30 all'una di notte, nella splendida cornice della VILLA MILENO si terrà l'evento Benessere Sotto le Stelle in collaborazione con il Comune di Vasto.

Un’occasione unica per poter sperimentare, ad offerta, varie discipline e tecniche del benessere fisico e psichico accompagnati con professionalità e competenza, da operatori del territorio nazionale e locale.

Seminari, Trattamenti, Consulti, Massaggi. Mercatino

Più che cercare la via “maestra” per il benessere, qualora esistesse, proviamo ad “inoltrarci” nei vari percorsi possibili per avvicinarci ad esso…

Quello che per me può essere “funzionale” per te può non esserlo affatto e viceversa, ma puoi scoprirlo solo se ne fai esperienza diretta.

(Nel rispetto delle norme di sicurezza)

PROGRAMMA

SABATO 22 Agosto

Seminari

18.30 RACCONTO UNA FAVOLA SOTTO LE STELLE Anna Marchesani

19.30 LE POLITICHE AMBIENTALI PER IL BENESSERE QUOTIDIANO Paola Cianci

20.30 RIEQUILIBRIO FUNZIONALE METODO SOLERE Alessio Mennilli

21.30 VERSO UN NUOVO INCONTRO CON L'ALTRO Angela Romanelli, Sandra Miani

22.30 LIBERIAMO LE EMOZIONI Martina Tittaferrante

23.30 TRA SOGNO E REALTA, VIAGGIO NEL MONDO ONIRICO Cinzia D'amico

Trattamenti / Consulti

IL GIOCO DEI DESTINI INCROCIATI Paola Massone, Carla

Schiavone

MASSAGGI AYURVEDICI, ABHYANDA Jessica Crisanti

MEDITAZIONE KUNDALINI YOGA Anna Piara Simran Kaur

LA FIABA INTERIORE Valentina De Marco

MASSAGGIO LOMI LOMI, AYURVEDICO, YOGA Serena Budano

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE Maria Angela Recchi

LA DANZA DELL’ANIMA Danuza Shakty

GRAFOLOGIA SONORA Elisabetta De Sanctis, Dario Giarin

ALLINEAMENTO ENERGETICO VERTEBRALE - DIEN - CHAN - PU6 Alessandra Nardone

FIORI DI BACH E ASTROLOGIA Catia Iannucci

FILOSOMATICA Fabrizio Paluzzi

Anteprima outdoor education 2020-21 bambini Albero Azzurro

MASSAGGIO THAI Perle di bellezza

GTUMO - SHAMBALLA - SURYA VAJRA - KUNDALINI REIKI Clementina De Berardinis

TAROCCHI INCROCIATI Patrizia Corvino

MASSAGGI AYURVEDICI - MAORI - EMOZIONALE Barbara Dallo

I CHING Manuela Sticca

CHINESIOLOGIA - RIFLESSOLOGIA Jennifer king

OSTEOPATIA Giammarco Saraceni

MASSAGGIO INDIANO DEL PIEDE Alessandro Palomba

MASSAGGIO SONORO CON CAMPANE TIBETANE Mariangela La Palombara

MASSAGGIO ARMONICO VIBRAZIONALE Martina Caserio

OSTEOPATIA ETNICA Paolo Boccia

RIFLESSOLOGIA Rosa Giambarberi

MASDOFISIOTERAPIA, MASSAGGIO CALIFORNIANO Studio Jes

RENE' MEY Arianna Fonzi

ANGELOLOGIA Paolo D'Intino

REIKI E CAMPANE TIBETANE Selago Comparozzi

DOMENICA 23 Agosto

Seminari

18.30 FENG SHUI Patrizia Guerrini

19.30 QUANDO LA POESIA INCONTRA IL JAZZ Jazz ensamble social club

20.30 I COLORI DELL'ABBONDANZA E I MONTAGGI DELLA MISERIA Samya Di Donato

21.30 DIETA ALCALINA E RIEQUILIBRIO DEL SISTEMA NERVOSO Anna De Antoni

22.30 PENSIERI ACIDI E ALCALINI Fabio Cieri

23.30 VIBRA E SOGNA IN UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE Martina Caserio, Doris Berardinucci

Trattamenti / Consulti

GRAFOLOGIA SONORA Elisabetta De Sanctis, Dario Giarin

MASSAGGI AYURVEDICI, ABHYANDA Jessica Crisanti

ALLINEAMENTO ENERGETICO VERTEBRALE - DIEN - CHAN - PU6 Alessandra Nardone

MEDITAZIONE KUNDALINI YOGA Anna Piara Simran Kaur

FIORI DI BACH E ASTROLOGIA Catia Iannucci

LA FIABA INTERIORE Valentina De Marco

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE Maria Angela Recchi

LA DANZA DELL’ANIMA Danuza Shakty

MASSAGGIO SONORO CON CAMPANE TIBETANE Mariangela La Palombara

FILOSOMATICA Fabrizio Paluzzi

MASSAGGIO THAI Perle di bellezza

CHINESIOLOGIA - RIFLESSOLOGIA Jennifer king

Anteprima outdoor education 2020-21 bambini. Albero Azzurro

GTUMO - SHAMBALLA - SURYA VAJRA - KUNDALINI REIKI Clementina De Berardinis

TAROCCHI INCROCIATI Patrizia Corvino

Massaggi ayurvedici - Maori - Emozionale Barbara Dallo

Il gioco dei destini incrociati Paola Massone, Carla Schiavone

MASSAGGIO ARMONICO VIBRAZIONALE Martina Caserio

OSTEOPATIA ETNICA Paolo Boccia

RIFLESSOLOGIA Rosa Giambarberi

MASDOFISIOTERAPIA, MASSAGGIO CALIFORNIANO Studio Jes

RENE' MEY Arianna Fonzi

ANGELOLOGIA Paolo D'Intino

REIKI E CAMPANE TIBETANE Selago Comparozzi

Villa Mileno, VIa Incoronata, Vasto

Info: infophantassociazione@gmail.com

Tel. 3333055161