La nuova Vastese prende forma e inizia a sudare: primi test all'Aragona

Primi test all'Aragona per la Vastese Calcio, in avvicinamento alla nuova stagione sportiva 2020/2021.

"Nel rispetto delle disposizioni federali per il Covid, dopo preliminari test sierologici e visite mediche, primi test fisici all'Aragona per il gruppo biancorosso ancora da definire in vista dell'avvio della prossima stagione sportiva - si legge in una nota del club -.

Agli ordini di mister Massimo Agovino e del suo staff tecnico una quindicina i giocatori presenti, tra volti nuovi e vecchie conoscenze, per un iniziale 'riassaggio' delle attività di preparazione di squadra.

Quello odierno è stato il primo di due giorni di appuntamenti in sede, sul rettangolo verde dello Stadio Aragona, che precedono la partenza per il ritiro di Rivisondoli programmata giovedì mattina 20 agosto".