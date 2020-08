Il punto di Vista di Stefano Taglioli sulla Riserva di Punta Aderci

Stefano Taglioli, ambientalista di lungo corso, che è stato gestore della Riserva naturale di Punta Aderci e rappresentante del WWF nell’Ambito territoriale del Vastese, dopo alcuni giorni dalla decisione dell’amministrazione comunale di interrompere le manifestazioni di “Sax on the beach” nella splendida cornice di Punta Penna e Punta Penna per l’impossibilità di garantire le distanze anti Covid, dice la sua.

“A bocce (quasi) ferme, sovviene un senso di impotenza nel pensare al tempo perso dietro alla nostra splendida Riserva di Punta Aderci trasformata in "discoteca". Giorni e giorni per cercare di spiegare che una discoteca all'aperto (con il paravento di una serata altrimenti piacevole al suono gradevolissimo del sax al tramonto!) non è tra le attività compatibili in un'area protetta. Una cosa talmente evidente, talmente lampante che, oggi, sovviene una spossatezza mentale, oltre che fisica, al pensiero di essere stati portati a forza in tale situazione. Il Comune stesso è stato costretto inevitabilmente a fare marcia indietro sulle ultime due serate per le norme sul Covid che erano, ovviamente, note già da prima! Scrivere di questo, solo scriverne, conduce sull'orlo del baratro del buon senso, e senza scomodare altro (PAN, SIC, VINCA, Legge Quadro sulle Aree Protette, rischi idrogeologici della zona con tanto di ordinanze, e tanto altro ancora, tralasciando, per solo pudore, di citare la situazione sanitaria in atto).

E doverlo pure spiegare a tanti, troppi, che per esperienza di lavoro e vita politica avrebbero dovuto essere da subito dalla parte del buon senso e comprendere che era ed è in ballo lo "svuotamento" dell'area protetta, di PA come di tante altre. Vedere gli auguri di Ferragosto del Sindaco esibiti con la foto dell'evento poi dovuto interrompere sembra come un gioco a prendersi in giro. Constatare poi il silenzio di TUTTE le forze politiche comunali!

Si è costretti a sottolineare che nessuno ce l'ha con i ragazzi : cosa insopportabile per chi, come noi ecologisti, è lontano mille miglia da presunti scontri generazionali. E’ incredibile!

Punta Aderci resiste e resisterà comunque; per offrire, a tutti, la nostra Vasto nella sua forma migliore.”