479 nuovi casi in 24 ore: stop alle discoteche e mascherine dalle 18 alle 6 nei locali

Nelle ultime 24 ore sono stati 479 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati. Sabato erano stati 140 in più, ma con 53.123 tamponi testati a fronte dei 36.807 di oggi.

Il ministro Roberto Speranza ha firmato oggi 16 agosto 2020 una nuova ordinanza che prevede da domani 17 agosto 2020 la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico e l’obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento fino al 7 settembre 2020. Non sono ammesse deroghe con ordinanze regionali. A preoccupare è in generale tutta la movida, luoghi di ritrovo, piazze, locali.

I numeri del contagio in Italia, anche se tra i più bassi in Europa, sono in crescita. Dice il ministro: ”Non possiamo vanificare i sacrifici fatti nei mesi passati. La nostra priorità deve essere riaprire le scuole a settembre in piena sicurezza.”

Insorgono gli operatori dei locali da ballo, che lamentano una perdita di 4 miliardi di euro per il settore. Nel Dl agosto - è la promessa del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli - saranno comunque appostate risorse specifiche per ripianare il danno.

Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, ha quindi convocato con urgenza i presidenti di Regioni oggi pomeriggio per definire e condividere provvedimenti restrittivi. Due i fattori che hanno portato alla decisione: l'aumento continuo dei nuovi positivi (3.351 nell'ultima settimana, con picchi quotidiani che non si registravano da maggio) e la situazione negli altri Paesi europei, alle prese con numeri ancora più alti di contagiati.