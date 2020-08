Visita virtuale al Campanile di Santa Maria Maggiore

Dopo il boom di richieste pervenute a Don Domenico Spagnoli per visitare il Campanile di Santa Maria Maggiore con la chiusura delle prenotazioni in pochissimo tempo, il parroco ha pensato di offrire una visita virtuale per consentire alla città e ai turisti di poter ammirare la bellezza di questo monumento.

La scala a chiocciola immette nei secoli passati, evidenziando le caratteristiche della struttura costruita nel 1331 e più volte rimaneggiata nel 1500 e poi nel 1714. Viene restituito questo monumento, di 40 metri d’altezza, alla città fino alla cella campanaria, con le cinque campane, la più antica del 1747 per poi arrivare alla terrazza panoramica, dove è possibile ammirare il nostro golfo e il bellissimo centro storico di Vasto.

Dice Don Domenico Spagnoli che era “Un sogno che custodivo” per consentire a tutti di scoprire la storia di questa struttura.

https://www.youtube.com/watch?v=Qvv34ZOll0k&t=107s

Riprese e montaggio Nicola Cinquina, riprese aeree ITALVOLO(rg droni group) Pilota Luca Cesario Di Tullio