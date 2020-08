Scuola 'Aniello Polsi', alla ricerca di una nuova sede

Ancora incerta la sede che accoglierà gli alunni della Scuola dell'Infanzia Aniello Polsi nell'imminente a.s. 2020/2021.

L'assessore Anna Bosco si è espressa affermando che si stanno vagliando tutte le possibili alternative e che a breve verrà presa una decisione.

I lavori di ristrutturazione per la messa in sicurezza della Scuola richiedono molto più tempo rispetto al previsto e questo ha determinato la necessità di trovare un'altra sede.

I genitori non nascondo la loro preoccupazione, in quanto dopo un anno piuttosto turbolento a causa della pandemia, speravano in un ritorno degli alunni nella "loro" amata Scuola dell'Infanzia, scuola che per tanti anni è stata teatro di momenti di gioia, condivisione e spensieratezza.