Area dunale incendiata, l'opera di pulizia di associazioni e volontari

Rilevante il quantitativo di rifiuti recuperato nell'area della Riserva Marina di Vasto interessata dal furioso incendio dell'altro giorno che ha tenuto impegnate per diverse ore le squadre di emergenza nelle azioni di spegnimento.

"Grazie a Legambiente, WWF, Consulta Giovanile, Iononrestoaguardare, cittadini, turisti e Pulchra Ambiente per il grande lavoro di rimozione dei rifiuti nell’area interessata dal rogo dei giorni scorsi", si evidenzia in una nota diffusa da palazzo di città in merito all'intervento portato a compimento.

“Un segnale importante di condivisione – hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore alle Politiche Ambientali, Paola Cianci – in un momento di difficoltà che ancora una volta ha dimostrato che la nostra città risponde con sensibilità e disponibilità. Abbiamo ricevuto la vicinanza di tante persone, adulte e giovanissime. Uno stimolo a continuare un percorso all’insegna del dialogo e della partecipazione”.