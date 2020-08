Serata sotto la luna Venerdì 7 agosto

Venerdì 7 Agosto 2020 dalle ore 20:00 il Nuovo Centro Benessere apre le porte per un evento serale esclusivo, nel quale parteciperanno alcuni dei migliori professionisti locali per proporre le loro specialità. Per la parte Beverage ci sarà : il Brillo Parlante e e per la parte Food Stefano Bevilacqua BBQ. Il tutto accompagnato dalla musica di Davide Marcone con la Piccola Underground Orchestra. La serata proseguirà con la buona musica e con l'esclusiva opportunità di scoprire e gustare le prelibatezze dell'enogastronomia abruzzese.

Per maggiori informazioni sulla prenotazione e sui costi ci si può rivolgere alla segreteria del Nuovo Centro Benessere oppure via WhatsApp al numero 3334876125.