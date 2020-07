Il fabbricato di Piazza Marconi è stato venduto

E’ stato venduto oggi, con un’asta pubblica, a 303 mila euro il fabbricato commerciale di Piazza Marconi. Ad aggiudicarsi l’immobile è stata la ditta Vittorino Nucciarone S.r.l. con sede a Trivento. Duecento mila euro il prezzo a base d’asta dello stabile, cinque le offerte pervenute. L’acquirente, che ha offerto il massimo rialzo previsto sul prezzo a base d’asta, entrerà nel pieno possesso della struttura dopo sei mesi dall’aggiudicazione al fine di permettere all’ente di liberare l’immobile e provvedere ai necessari adempimenti burocratici.

“Esprimiamo piena soddisfazione - hanno detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore con delega al Patrimonio, Luigi Marcello - per la vendita del fabbricato di Piazza Marconi.Con questo importantissimo risultato si prosegue con determinazione verso nuovi interventi, valorizzando il patrimonio comunale che non è strategico per le finalità dell’ente.Vogliamo ricordare che il Comune non ‘svende’ nulla, anzi mette a reddito i propri immobili e proprietà.”

“Con l’affidamento a privati di alcuni immobili e proprietà che oggi sono in perdita - ha concluso Menna - il Comune incassa, non perde nulla ed investe come nel nostro caso. Con le risorse ottenute da questa vendita si procederà al completamento dell’illuminazione del quartiere San Lorenzo, alla manutenzione viaria e alla nuova sede del circolo pensionati della città.