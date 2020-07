Sabato 1 Agosto la Corale Pop Warm Up in Piazza Rossetti

Grande emozione per la Corale Pop Warm Up, per lo spettacolo che ci sarà Sabato 1 Agosto 2020 a Piazza Rossetti a Vasto alle ore 21.30 in collaborazione con il Comune di Vasto. Il maestro Sandro Bronzo racconta come il primo giorno delle prove tutti gli artisti hanno avuto un nodo alla gola, pensando a tutto quello che è accaduto in questi mesi difficili. Pensare di tornare a cantare è per tutti un po' cercare di ritornare lentamente alla normalità. E’ un cantare per ricominciare, con il desiderio forte di gridare a questo mondo che il bene vince sul male, che possiamo ricominciare a sperare, per una musica che possa entrare nel cuore di ogni persona, per infondere serenità, pace per infondere coraggio, per infondere speranza , per infondere amicizia, compagnia sostegno, reciprocità.