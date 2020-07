Cade dall'albero mentre lo pota e si ferisce, interviene l'eliambulanza

Si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza ed il trasferimento all'Ospedale di Chieti per i soccorsi ad un uomo rimasto ferito a causa della caduta da un albero avvenuta in un giardino di via Raffaele Paolucci, a Vasto Marina.

Mentre era intento in operazioni di potatura, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto, ferendosi ad una gamba nell'impatto con una ringhiera.

Sul posto personale del 118 dell'Ospedale 'San Pio da Pietrelcina' che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il mezzo è intervenuto in zona caricando il ferito a bordo con l'ausilio del verricello.