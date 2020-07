Continuità, ma anche rinnovamento: 'luci' sulla Vastese 2020/2021

Stamane, allo Stadio Aragona, larga parte della dirigenza ed il neo allenatore Massimo Agovino, nel corso di un incontro con i rappresentanti degli organi locali di informazione, hanno condotto un'iniziale presentazione di quella che sarà la prossima avventura della Vastese Calcio in Serie D.

Parole di introduzione - si legge in una nota del club biancorosso - del presidente Franco Bolami: “Nonostante le difficoltà che tutti conosciamo, siamo ancora qui. Ripartiamo, per il sesto anno consecutivo, pronti ad impegnarci ed a fare il nostro meglio per il bene del calcio in città”. Al suo fianco, ancora una volta, ci saranno il co-presidente Pietro Scafetta, i dirigenti Carmine Sarni, Michele Mucci, Alessandro Mucci, Simone Caner, tutti riconfermati, ed i neo ingressi Luigi Salvatorelli - l'anno scorso impegnato con il settore giovanile, che sarà il vice presidente del club - e Maurizio Sabelli, ex Agnonese.

Salvatorelli: “In questi mesi siamo stati in silenzio, ma non abbiamo mai smesso di lavorare per il bene della Vastese ed eccoci qui, per creare qualcosa di importante grazie a quanti ribadiscono il loro impegno ed entusiasmo e a nuovi compagni di viaggio come Maurizio Sabelli che ci renderanno ancora più competitivi”.

Sabelli: “Prima di tutto, un sentito ringraziamento a questo gruppo che mi ha accolto in maniera splendida. Oggi fare calcio non è affatto semplice. Ci vogliono concretezza e credibilità, soprattutto. Tutti insieme vogliamo impegnarci per costruire qualcosa di importante. Il calcio, nella mia vita, è una componente importante e questa di Vasto è un'opportunità che mi rende felice”.

Il riconfermato direttore sportivo Nicola D'Ottavio è all'opera per l'allestimento della nuova squadra. Un ritorno in biancorosso è poi quello di Andrea Masciangelo, neo direttore generale, presente nei quadri della società nella stagione 2018/2019. “Felice di tornare qui, c'è voglia di fare bene e di costruire una squadra ambiziosa”.

Dopo l ringraziamenti per i tanti anni di preziosa collaborazione e passione allo storico segretario Franco Nardecchia, è stato infine presentato chi lo sostituirà nell'incarico, Nicola Buracchio, l'anno scorso a Campobasso.