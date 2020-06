Staff del sindaco e polemiche: se ne parla su 'Città in Movimento'

L’aumento del personale nello staff del Sindaco di Vasto, Francesco Menna, è al centro del numero di giugno di “Città in Movimento”, il mensile cartaceo stampato in duemila copie e distribuito oggi in città.

“In cinque nello staff del Sindaco, a spese nostre”, è infatti il titolo di apertura del giornale. “Senza ritegno e senza faccia. In piena crisi economica dovuta al Covid-19, non un provvedimento per cittadini, esercenti, imprese, partite iva in difficoltà, ma un decreto per inserire, nel proprio staff, la quinta persona alle dipendenze del Comune. Il Sindaco di Vasto, dopo aver dormito per tutta la durata dell’emergenza - va giù duro nell’articolo il Direttore della testata, Marco di Michele Marisi - a parte postare video sui social, ed anche dopo, quando la salita economica è arrivata, salvo aver beneficiato della possibilità di poter distribuire buoni pasto, si è svegliato per prendere l’ennesimo dipendente nel proprio staff, che ora arriva a cinque.”

Sempre in prima pagina, articolo con foto che raccoglie alcune segnalazioni che diversi cittadini del quartiere Incoronata hanno fatto alla testata giornalistica, per accendere i riflettori su temi che peraltro i residenti hanno più volte segnalato agli organi preposti, senza mai aver avuto soluzione.

L’Editoriale, invece, sempre a firma del Direttore, si intitola “Legnini e Palamara, vite parallele” ed affronta la nota vicenda del Csm, le cui intercettazioni hanno “rispolverato” Giovanni Legnini, abruzzese, candidato alla Presidenza della Regione lo scorso anno, poi sconfitto dal centrodestra di Marco Marsilio.

In seconda pagina, invece, un pezzo sulla riqualificazione del centro storico ed uno sulla crisi post Covid-19; un articolo sui problemi atavici di Vasto Marina ed una riflessione sull’ospedale di Vasto. Infine, la rubrica con notizie flash dalla Regione.

Città in Movimento - Vasto

Nell'allegato, in formato pdf, l'ultimo numero di 'Città in Movimento'