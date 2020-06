Campo di grano devastato da un incendio

Vigili del Fuoco all'opera, nel pomeriggio di ieri in zona Vasto Nord, tra le località Pagliarelli e Zimarino, per un incendio divampato in un campo di grano a poca distanza dalla Statale 16 Adriatica.

Notevoli i danni per la coltivazione.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, i Carabinieri Forestali della Stazione di Vasto.