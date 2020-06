Centri estivi, diverse le possibilità a Vasto

Dopo l’avviso pubblicato nelle scorse settimane dal Comune di Vasto, diversi operatori del privato sociale si sono attivati per organizzare i primi centri estivi 2020 a Vasto. Al via dunque le iscrizioni per bambini e ragazzi da 3 a 17 anni, previsti anche contributi per le famiglie.

Di seguito le principali informazioni sui progetti attivati alla data del 22 giugno 2020 (l’elenco verrà costantemente aggiornato sul sito e sulle pagine sociale dell’Ente, man mano che prenderanno avvio altri progetti).

Progetto R-estart dell’aps Spazio Victor – centro psicopedagogico educativo aps Spazio Victor accolti ragazzi dai 3 ai 17 anni – via Antonio Bosco, 8 a Vasto, locali privati – 15 giugno al 31 luglio -tel. 389.7697933 – mail: valentinadimichele@hotmail.it; Summer Camp 2020 dell’associazione: s.s.d. rl Nuovo Centro Benessere – ragazzi da 8 a 12 anni – Vasto Marina 22 giugno/07 agosto 2020 – tel. 347/0153042 – mail: commerciale@nuovocentrobenessere.it Change Summer Camp 2020 dell’associazione: a.s.d. Change – ragazzi da 8 a 12 anni – Vasto Marina 22 giugno/07 agosto 2020 – tel. 347/0153042 – mail: info@changefitness.it progetto titolo: Vasto Spazio Libero – ludico creativo-associazione Non più soli – ragazzi da 6 a 9 anni – Vasto c.so Mazzini 01 luglio/31 agosto 2020 -tel. 0873/328423 – mail: convivialitaly@gmail.com il progetto estate giovani 2020: Venti20 di Novità - parrocchia San Giovanni Bosco – ragazzi da 12 a 17 anni – Vasto Istituto Salesiani “Don Bosco", 901 luglio/25 agosto 2020 – tel. 339/7938328 - mail maxciga@alice.it

Le domande d’iscrizione oltre che le informazioni sulle singole offerte ludico ricreative dovranno essere indirizzate direttamente agli organizzatori dei centri estivi.

Anna Bosco, assessore alle Politiche dell'educazione, e Lina Marchesani, assessore alle Politiche sociali, al riguardo hanno dichiarato: ”Sono previsti contributi per le famiglie, nei prossimi giorni infatti, non appena verrà pubblicato il decreto di riparto delle risorse, saranno rese note dal Comune di Vasto le modalità e i tempi per l’accesso ai benefici per i fruitori dei centri estivi di cui all’art. 105 del D.L. 34/2020. Inoltre il Comune contribuirà alle spese delle famiglie mettendo a disposizione gratuitamente diversi spazi pubblici. Anche i bambini possono finalmente riprendere la socialità azzerata dal lockdown. L’offerta è variegata e si arricchirà nei prossimi giorni, per cui invitiamo le famiglie a monitorare le comunicazioni sul sito dell’Ente”Si ricorda infine alle famiglie che esiste la possibilità anche di accedere al bonus INPS (“bonus servizi integrativi dell’infanzia–bonus centro estivo”) di valore fino a 1.200 euro e 2.000 per gli operatori sanitari”.

Le domande possono essere avanzate tramite CAAF o patronato o direttamente sul sito INPS. Il bonus spetta ai genitori lavoratori, anche in smart working, di minori fino a 12 anni, ed in caso di disabilità non si tiene conto del limite d’età. Se nel nucleo familiare sono presenti più soggetti minori, con età entro i limiti previsti, sarà possibile percepire il bonus per tutti i presenti formulando più domande. La procedura dal sito INPS prevede l’accesso con Pin, SPID, con carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. Accedendo nella sezione “Libretto famiglia” – Servizi Integrativi per l’infanzia” e seguendo la compilazione guidata si potrà inoltrare la domanda. Sarà richiesto di inserire il modulo d’iscrizione e fatture/ricevute. Il bonus verrà poi accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con Iban o bonifico domiciliato presso Poste italiane. Le organizzazioni devono seguire i protocolli sanitari regionali e rispettare le indicazioni contenute nelle Linee guida nazionali.