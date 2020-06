Ombrellone e lettino bruciati: "Solidarietà ai balneatori"

Esprimiamo la nostra solidarietà ai balneatori che la scorsa notte hanno subito un incendio, di un ombrellone e alcune sdraio, appiccato da vandali che non hanno fatto in tempo ad uscire dal lockdown per creare dei danni al prossimo e alla società in generale.

In un momento difficile, in cui le attività turistiche stanno ripartendo con coraggio e forza di volontà, gesti come questo devono essere censurati dall’intera collettività. Ci auguriamo che i colpevoli siano presto sanzionati perché situazioni come queste non si ripetano nel corso dell’estate. La Città sta ripartendo e non è giusto che per la "stoltezza" di pochi le attività ne paghino le conseguenze."

Francesco Prospero (FDI)

Vincenzo Suriani (FDI)

Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro)

Alessandra Cappa (Lega)

Davide D'Alessandro (Lega)

Guido Giangiacomo (FI)

Alessandro D'Elisa (Misto)