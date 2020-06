Chiude l'anno scolastico, il saluto della maestra Miranda

Giorno di chiusura nelle scuole italiane. La didattica a distanza va in vacanza e con essa i bambini sognano attività e giochi all'aria aperta. I bambini della scuola Ritucci Chinni salutano i loro maestri con riflessioni tutte al positivo.

Giulia afferma: "Non è stato semplice vivere la scuola dietro un monitor, ma voi maestre siete state brave a darci i compiti sulla piattaforma Edmodo"; Cristina evidenzi: "Mi è piaciuto molto questo anno, anche se molto difficile e strano ma speciale"; Cristian: "Ci hanno tolto la scuola e gli abbracci, ma non ci hanno privato della forza dell' amicizia e cosi siamo arrivati al traguardo"; Samuel termina dicendo: "Spero che a settembre torni tutto come prima".

Un saluto a voi tutti colleghi ritrovati e vissuto tra una riunione in videoconferenza in chat tra microfoni da accendere e spegnere. È stato un viaggio originale, spazio di esplorazione per chi come me è alle prime esperienze tecnologiche, ma tra un clik e link su Meet non sono mancati i sorrisi esplosivi di colleghe, la gentilezza di una dirigente Concetta Delle Donne sempre attenta e disponibile e la forza di vere colleghe, vere "frecce rosse".

Un saluto e buone vacanze meritate a voi tutti.

La "locale" maestra Miranda