Medici vastesi tornati dal 'fronte del Covid del nord': le testimonianze in tv

Appuntamento questa sera alle ore 20 (replica alle 23,15) su Rete 8 con la trasmissione di approfondimento 'Medicina Facile'.

Ospiti nello studio di Paolo Castignani due medici dell’ospedale ”San Pio da Pietrelcina” di Vasto che hanno trascorso tre settimane nel Nord dell’Italia in piena emergenza Coronavirus.

"I due specialisti - si legge su rete8.it -, il dottor Pasqualino Litterio (responsabile della Neurologia e Stroke Unit) e la dottoressa Loredana Manso (dirigente medico della Chirurgia) avevano risposto al bando della Protezione Civile per il reclutamento di medici volontari e sono stati subito “arruolati”. Il dottor Litterio, cooperante di lungo corso con missioni di volontariato in Africa e Sud America, è stato inviato all’ospedale Covid 'Martini' di Torino per essere impiegato nel reparto di Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza; la dottoressa Manso, invece, è stata dirottata a Desenzano del Garda, nel Bresciano, e impiegata nel reparto di Medicina Interna del locale ospedale Covid".

I due specialisti hanno raccontato la loro esperienza, segnata dal forte rischio di contagio, da momenti di grande impegno ma anche di grande soddisfazione per aver alleviato la fatica dei colleghi stremati da settimane di duro lavoro contro il “nemico invisibile” che ha stravolto le nostre vite.