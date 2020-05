Monsignor Pietro Santoro, cinquant'anni di sacerdozio

Domenica 17 maggio, il vescovo della diocesi dei Marsi, monsignor Pietro Santoro, celebra il suo 50° anniversario di Ordinazione presbiterale. Era il 1970 in Piazza San Pietro, quando per imposizione delle mani di Papa San Paolo VI, diventava "sacerdote per sempre", si legge in una nota della chiesa marsicana.



"Il vescovo Pietro aveva manifestato il desiderio di celebrare questo anniversario con tutti i presbiteri, i diaconi ed il santo popolo di Dio. L’emergenza Coronavirus ha reso impossibile questa celebrazione che viene però rinviata appena l’emergenza sarà passata. Un giorno di festa per la nostra Chiesa marsicana, per tutti i fedeli e per i tanti che hanno imparato ad apprezzare un Pastore generoso con i poveri e gli anziani, con la passione per i giovani, con la sua apertura ad un orizzonte largo per cui ognuno è un fratello".

Nato a Vasto il 4 febbraio 1946, il suo sogno era di andare a fare il missionario in Brasile e invece ecco un percorso di vita diverso che gli ha permesso di incrociare tantissimi volti in giro per il mondo.

Dal 1974 al 2007 è stato parroco di San Nicola Vescovo a San Salvo dove ha formato intere generazioni attraverso l'azione, la preghiera e la cultura.

Nel 2005 è stato nominato Vicario Episcopale per il Vastese dal vescovo della diocesi di Chieti-Vasto monsignor Bruno Forte. Santoro è stato eletto Vescovo dei Marsi il 28 giugno 2007, consacrato nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Vasto il 6 settembre 2007 dall'arcivescovo Forte. Ha iniziato il suo ministero episcopale nella Chiesa marsicana il 15 settembre 2007.