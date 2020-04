Altre attrezzature per il 'San Pio', donazioni da tutto il territorio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

"Nel giorno in cui l’Italia ricorda la Liberazione al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Vasto sono stati donati un ventilatore pressovolumetrico dalla Comunità degli Alpini di Schiavi di Abruzzo, un elettrocardiografo da parte della Consulta delle donne di Furci, dalle farmacie di Furci, Dogliola, Farmamentis di San Salvo e New Etamed di Vasto. Gli operatori balneari di San Salvo hanno invece donato un frigo per la conservazione di vaccini e farmaci.

Partecipo sempre con piacere a momenti come quelli in cui generosi cittadini, che ringrazio, donano strumenti utilissimi per l’ospedale di Vasto.Speriamo di poter presto uscire da questa emergenza", ha detto il sindaco Francesco Menna, presente alla consegna delle attrezzature al reparto del 'San Pio' diretto dalla dott.ssa Maria Pina Sciotti.

Foto di Costanzo D'Angelo