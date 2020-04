Festa di Maria Santissima Incoronata, la celebrazione su YouTube

Per via delle restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus, anche la sempre sentita festa in onore di Maria Santissima Incoronata a Vasto ha subito notevoli stravolgimenti.

Stamattina i padri cappuccini della locale comunità, guidati dal parroco Padre Eugenio Di Giamberardino, hanno concelebrato la Santa Messa alle ore 11.

La funzione religiosa è stata trasmessa in diretta dal Santuario di Santa Maria Incoronata sulla pagina Facebook e YouTube di Misericordia Tv.

Qui il link della celebrazione mattutina