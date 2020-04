In spiaggia a Vasto Marina in tutta sicurezza, gli operatori si preparano

Con la firma del protocollo "Vasto Marina Spiaggia Sicura" tra le delegazioni locali dei sindacati dei balneatori (Sib-Confcommercio, Fab-Cna Balneatori e Confesercenti-Dipartimento Turismo Provinciale Chieti), ed i soci del Consorzio Vivere Vasto Marina, la totalità dei lidi vastesi comunica che il settore balneare è "pronto ad accogliere i propri turisti in totale sicurezza".

Si legge in una nota sottoscritta da Piergiorgio Molino (Consorzio Vivere Vasto Marina), Marco Del Casale (Sib-Confcommercio), Luciano Fiore (Fab-Cna Balneatori) e Simone Lembo (Confesercenti-Dipartimento Turismo Provinciale Chieti): "In attesa della data e delle modalità di svolgimento della Fase 2, si sta lavorando su un protocollo di intesa interno atto a garantire modalità e rispetto delle procedure da seguire affinché sia fruibile il mare.

Il protocollo nasce dall'esigenza di poter permettere alle persone di godere della spiaggia in sicurezza e riappropriarsi di un luogo che consideriamo 'terapeutico' per le persone, ritenendo fondamentale la sua presenza sopratutto in questo momento per il recupero del benessere psico-fisico messo a dura prova dalle lunghe settimane di isolamento che stiamo vivendo.

Sarà cancellata ogni tipologia di festa e/o evento che crei assembramento di persone, come concerti o serate danzanti, e si stabiliranno nuove forme di intrattenimento che tengano conto della distanza sociale.

Sarà cura di ogni lido garantire il rispetto delle distanze, dell'utilizzo dei Dpi da parte dei lavoratori, prevedere divisione funzionale di aree e utilizzo di prodotti monodose, così come garantire le distanze tra un ombrellone e l'altro, e l'adozione di figure preposte a controllare il perfetto rispetto delle misure.

Resta chiaro che il protocollo sottoscritto sarà un atto di indirizzo interno comune che sarà soggetto a variazioni in base alle obbligatorietà che giungeranno dal Oms e che saranno recepite successivamente dal governo nazionale, ma gli operatori turistici vastesi sono già pronti ad accogliere quanti sceglieranno la nostra città e la Costa dei Trabocchi, attuando le misure specificate in allegato".