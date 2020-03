Vastese Calcio e tifosi biancorossi a sostegno dell'Ospedale 'San Pio'

Vastese Calcio e rappresentanze del tifo organizzato biancorosso si uniscono per essere di sostegno all’Ospedale ‘San Pio da Pietrelcina‘, in particolare per il reparto di Malattie Infettive del presidio di via San Camillo de Lellis, impegnato nella partita contro il Coronavirus.

Al via una raccolta fondi nell’obiettivo di essere d’aiuto a quanti si stanno prodigando per contrastare la situazione di emergenza che stiamo affrontando in questi giorni.

Per eventuali versamenti è a disposizione l’Iban IT04P0538777910000002983878 con causale “Aiuti Ospedale di Vasto Reparto Malattie Infettive“.