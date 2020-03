Rimborso libri di testo, domande in scadenza

Si ricorda che il 31 marzo 2020 scadono i termini per presentare le domande di rimborso totale o parziale dei libri di testo per l'anno scolastico 2019/ 2020.

"Per chi non avesse ancora inviato la domanda, può farlo trasmettendo la richiesta via pec all' indirizzo comune.vasto@legalmail.it o via email all' indirizzo p.antonelli@comune.vasto.ch.it, senza recarsi in Comune.

Anche qualora la documentazione non fosse completa, invitiamo i cittadini ad inviare comunque l'istanza di rimborso entro la scadenza, accordando la possibilità di integrare la documentazione mancante entro il mese di aprile 2020", ha dichiarato l'assessore alle Politiche scolastiche Anna Bosco.

Link per la domanda