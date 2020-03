Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 'guerrieri' al tempo del Coronavirus

Le notizie che si susseguono, oramai incessantemente da alcune settimane, descrivono un quadro molto preoccupante sulla diffusione del Covid-19 che ha conquistato prepotentemente la scena mediatica prevaricando qualsivoglia altra informazione degna di nota.

Nel pieno dell’emergenza sanitaria che stiamo attraversando si parla sovente degli operatori sanitari che ogni dì, a qualsiasi ora del giorno e della notte, prestano il proprio operato per il benessere dei cittadini, per la salvaguardia della salute e per la tutela della vita. Questo esercito di Professionisti, decimati negli ultimi decenni da tagli incessanti, di ogni ordine e grado, molto in voga nella Sanità italiana, garantisce ad ognuno di noi l’esercizio di un diritto inalienabile, sancito dalla Costituzione italiana attraverso l’articolo 32, che è quello alla salute.

Tra le varie figure arruolate in questa sfida si parla, purtroppo sottovoce, anche dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico, Professionisti schierati in prima linea per contrastare il diffondersi dell’epidemia in atto. Il TSLB è una figura professionale del settore sanitario che svolge attività di analisi biomedica nell’ambito della biochimica, microbiologia, anatomia patologica, della genetica, della biologia molecolare e tecniche immunoematologiche e trasfusionali. Questi valorosi guerrieri, al tempo del Coronavirus, troppo spesso lavorano in sordina, troppo spesso operano lontani dalle luci dei riflettori, troppo spesso, nonostante la loro dedizione ed abnegazione, non vengono menzionati o ringraziati per il reale sostegno che offrono alla collettività.

Oggi più che mai è cosa buona e giusta essere grati a questi Professionisti che nell’ombra continuano incessantemente a prestare la propria opera, che incuranti degli organici ridotti all’osso proseguono imperterriti nella loro missione, che armati di conoscenze e competenze non indietreggiano di fronte a questa emergenza, che pervasi dal desiderio di perseguire la salvaguardia della salute pubblica rinunciano, senza esitazione alcuna, agli affetti più cari per il bene di tutti. Questo è il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, un Professionista in prima linea che veglia costantemente su di noi.

Dr. Vincenzo Palumbieri - Presidente Albo Tecnici di laboratorio biomedico Regione Abruzzo