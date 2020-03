Consiglieri di opposizione: "A disposizione per la collaborazione"

Anche la nostra città è stata toccata dalla piaga del Coronavirus!

Non dobbiamo farci prendere dal panico, ma agire con prudenza senza sottovalutare nessun aspetto.

Come consiglieri di minoranza invochiamo la massima unità e ribadiamo la necessità di osservare attentamente le buone norme di igiene che ci vengono raccomandate da settimane: 1) starnutire in un fazzoletto o con il gomito flesso. 2) gettare, subito dopo l’uso, i fazzoletti in un contenitore chiuso; 3) lavarsi e e disinfettarsi spesso le mani; 4) mantenere una certa distanza tra le persone, almeno 2 metri, soprattutto in occasione di starnuti e colpi di tosse.

Proviamo a salutarci con un sorriso anziché con le strette di mano: sarà un esercizio utile per affrontare con il giusto approccio questa situazione. Solo con la collaborazione di tutti saremo capaci di far fronte all'emergenza dando le risposte migliori in base all'evoluzione dei fatti. Auspichiamo una continua e completa informazione della cittadinanza e ci mettiamo a completa disposizione del Sindaco a cui offriamo la nostra collaborazione affinché possa gestire al meglio questa difficile situazione.

I Consiglieri

Alessandro d'Elisa - Gruppo Misto

Vincenzo Suriani- Fratelli D'Italia

Francesco Prospero- Fratelli D'Italia

Guido Giangiacomo - Forza Italia

Alessandra Cappa- Lega

Davide D'Alessandro - Lega

Edmondo Laudazi - Il Nuovo Faro