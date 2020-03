Coronavirus e didattica a distanza: "Pronti a raccogliere la sfida"

Potrà sembrare paradossale, ma questo Coronavirus rischia di essere ricordato per aver contribuito alla modernizzazione digitale della scuola italiana.

Da oggi, infatti, le attività scolastiche sono sospese e in molti istituti ci si sta preparando alla didattica a distanza. In pratica, i docenti si collegheranno in modalità webinar con la propria classe per svolgere la lezione, assegnare e correggere compiti eccetera. Sarà strano, soprattutto per noi docenti un po' agée, abituati all'ardesia e al gesso, proiettarsi in una dimensione virtuale per spiegare Pascoli e Stalin, Galileo e Fibonacci, la partita Iva e le equazioni di secondo grado ma tant'è: il futuro bussa alle porte, incalzato da un piccolo, insignificante, pericoloso virus, e noi dobbiamo essere pronti a raccogliere la sua sfida.

Da oggi, gli animatori digitali ci instraderanno nei percorsi di e-learning e, con i nostri alunni, andremo alla scoperta dei saperi con queste nuove modalità. Certo, nessuno di noi prof coi capelli argento avrebbe mai pensato tanti anni fa di dover insegnare guardando in uno schermo del pc. Ma forse, magari, ai ragazzi, questa inedita procedura potrebbe anche interessare maggiormente.

Da oggi, ragazzi, tutti davanti al pc.... Con buona pace dei Crepuscolari e per la gioia dei Futuristi, la scuola cambia grazie al Covid 19. Paradossale e virtuale ma vero.